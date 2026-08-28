Türk Eximbank, yılın ilk yarısında ihracat desteğini yüzde 26 artırarak, kredi desteğini 15,8 milyar dolara, sigorta ve garanti desteğini ise 16,2 milyar dolara yükseltti.

Türk Eximbank'tan yılın ilk yarısında ihracata 32 milyar dolarlık destek Türk Eximbank, yılın ilk yarısında ihracat desteğini yüzde 26 artırarak, kredi desteğini 15,8 milyar dolara, sigorta ve garanti desteğini ise 16,2 milyar dolara yükseltti.

Türk Eximbank, yılın ilk yarısında ihracatçılara 15,8 milyar doları kredi, 16,2 milyar doları ise sigorta ve garanti desteği olmak üzere toplam 32 milyar dolarlık destek sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre Banka, yılın ilk yarısında ihracat desteğini yüzde 26 artırarak, kredi desteğini 15,8 milyar dolara, sigorta ve garanti desteğini ise 16,2 milyar dolara yükseltti.

Katılım finans büyüklüğü yüzde 118 artarken, Banka ilk yarıda uluslararası piyasalardan sağladığı 5,2 milyar dolarlık yeni kaynakla ihracatçıların uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansmana erişimini güçlendirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam destek hacmini yüzde 26 artıran Türk Eximbank, kredi destek hacmini ise yüzde 27 artırdı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, jeopolitik risklerin ve finansmana erişim maliyetlerinin ihracatçılar açısından önemli bir gündem oluşturduğu bir dönemde Türk Eximbank'ın ihracatçının yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türk Eximbank'ın uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu koruduğunu belirten Güney, şunları ifade etti:

"Yılın ilk 6 ayında uluslararası kredi ve sermaye piyasalarındaki etkin fonlama stratejimizi sürdürerek toplam 5,2 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık. Uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapımız sayesinde ihracatçılarımıza uygun maliyetli kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcıların Türk Eximbank'a duyduğu güven, ülkemizin ihracat finansmanına yönelik kaynak kapasitesini de güçlendiriyor. Sağladığımız bu kaynakları ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak, rekabet güçlerini artıracak ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak şekilde kullandırmayı sürdürüyoruz."

Katılım finansta güçlü büyüme

Güney, Türk Eximbank'ın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen finansman uygulamalarını da geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Güney, sürdürülebilirlik temalı kredi hacminin yılın ilk yarısında yüzde 24 artışla 300 milyon dolara yaklaştığını ifade etti.

Katılım finans alanında önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Güney, "İhracatçılarımızın farklı finansman ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Katılım finans büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 1,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükseldi. Katılım finansmanı alanındaki çözümlerimizi ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Alacak sigortasında büyüme sürüyor

Türk Eximbank'ın ihracatçılara sunduğu alacak sigortası çözümlerinin de büyümeye devam ettiğini vurgulayan Güney, "Sigorta ve garanti desteğimiz yılın ilk yarısında 16,2 milyar dolara ulaştı. Sigortalı ihracatçı firma sayımız yüzde 8 artışla 8 bin 332'ye, aktif sigortalı ihracatçı sayımız ise yüzde 15 artışla 3 bin 565'e yükseldi. İhracatçılarımızın hem yurt dışı hem yurt içi vadeli satışlarını güvence altına alan çözümlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney, Ticaret Bakanlığı desteğiyle alıcı kredileri ve dış ticaret finansman çözümleri sağladıklarını, Bankanın alıcı kredilerinde yer alan 'yatırım malı içeren mal ihracatı' tanımını genişlettiğini ve yurt dışında üstlenilen taahhüt işlerinde müteahhitlik firmalarının Türkiye'den tedarik edeceği yatırım mallarını da bu kapsama dahil ettiğini belirtti.

Yüksek teknolojili ihracata yönelik destekler artarak devam ediyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Bankanın desteklerinden yararlanan aktif ihracatçı firma sayısının 19 bine yaklaştığını, yılın ilk 6 ayında 954 yeni ihracatçı firmanın Banka desteklerinden yararlanmaya başladığını kaydetti.

Desteklerinden faydalanan yeni ihracatçı firmaların yüzde 88'inin KOBİ'lerden oluştuğunu belirten Güney, "İhracat desteklerinin daha geniş bir tabana yayılması ve daha fazla ihracatçımızın uygun maliyetli finansmana erişebilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Güney, Türk Eximbank'ın Türkiye'nin katma değerli ihracatını artırma misyonu doğrultusunda desteklerini istikrarlı biçimde artırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında kullandırdığımız kredilerin yüzde 45'ini yüksek ve orta yüksek teknolojili ihracat yapan ihracatçılarımıza yönlendirdik. Hedefimiz ülkemizin ihracatında yüzde 41'lik paya sahip olan yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatının payını ilk aşamada yüzde 50'lerin üzerine çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda ihracatçılarımızı işletme sermayesi finansmanının yanı sıra kapasite artışı, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümlerini finanse edecek temalı yatırım kredilerimizle de destekliyoruz. İhracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak finansman ve sigorta çözümlerini geliştirmeye devam edeceğiz."