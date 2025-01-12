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Dünya

Sudan ordusu, Cezira eyaletindeki Tembul şehrini de aldı

Sudan ordusu, dün ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin kontrolünü sağladıktan sonra bugün eyaletteki Tembul şehrini de aldı.

Ahmed Satti  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Sudan ordusu, Cezira eyaletindeki Tembul şehrini de aldı

Sudan

Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz ve halk direnişi, Tembul kenti üzerindeki kontrollerini sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ordu güçlerinin, Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ağır can ve ekipman kaybı verdirdiği ve şehri "isyancılardan" temizlediği belirtildi.

HDK, Aralık 2023'te Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Başkent ve ülkenin batısı ağırlıklı olmak üzere orduyla çatışan HDK güçleri, 18 Aralık 2023'te binlerce yerinden edilmiş insanın bulunduğu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım ikmal merkezi olarak kullandığı stratejik Vad Medeni şehrine girmişti.

Sudan ordusu, dün Vad Medeni'nin kontrolünü yeniden sağladığını açıklamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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