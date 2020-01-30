Euro
6.57
Dolar
5.96
BIST 100
119,689.50
Altın
1,580.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Siyonizm karşıtı Yahudilerden Trump'a sözde barış planı tepkisi

ABD'de Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Başkan Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorununa dair açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Safvan Allahverdi   | 30.01.2020
Siyonizm karşıtı Yahudilerden Trump'a sözde barış planı tepkisi

Washington

ABD'de, Ulusal Basın Binasında ortak basın açıklaması yapan Ortodoks Yahudilerinin önde gelen liderleri, "Trump'ın söz konusu plan ile Filistin'i yok sayarak bölgedeki sorunu daha da derinleştirdiğini" vurguladı.

Yahudilere yönelik gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar konusunda ABD'ye minnettar olduklarını belirten liderler, diğer yandan İsrail'e destek vermenin Yahudileri desteklemek anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Açıklamada, "İsrail'i desteklemek Yahudilerin yararına bile olsa, kendi çıkarlamız için başkalarının bastırılmasına ve zulmedilmesine karşı çıkarız. Nitekim İsrail'i desteklemek Yahudileri desteklemek anlamına da gelmemektedir. İsrail'in Filistinlilere uyguladığı nefret ve şiddet odaklı baskı ve suç politikası Yahudilik dini ile uyuşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın, açıkladığı sözde barış planı ile Filistin-İsrail sorununu çözmediği, aksine İsrail'in Filistin halkına uyguladığı baskıyı meşrulaştırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yolu, Filistin halkının tüm haklarını geri vermek, yaşatılan acıları telafi etmek ve işgalin bir an önce durdurulmasından geçer. Şayet bunlar sağlanırsa yüzyıllar boyu yaptığımız gibi Filistinli komşularımız ile huzur içinde yaşamaya devam edebiliriz. Aksi taktirde hiçbir plan veya proje bölgede barışı sağlayamayacaktır."

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları

Benzer haberler

Siyonizm karşıtı Yahudilerden Trump'a sözde barış planı tepkisi

Siyonizm karşıtı Yahudilerden Trump'a sözde barış planı tepkisi

Abbas'ın Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdiği iddia edildi

Fas, Trump'ın sözde barış planının detaylarını büyük dikkatle inceleyecek

Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki

Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın sözde barış planına BMGK'de karşı çıkacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın sözde barış planına BMGK'de karşı çıkacak
Ruhani'den Trump'ın sözde Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı

Ruhani'den Trump'ın sözde Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı