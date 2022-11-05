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Dünya

Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle hükümeti acil topladı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Barış ve istikrar siyasetinden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Lejla Biogradlija   | 05.11.2022
Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz Fotoğraf: Milos Miskov - AA

Belgrad

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile son dönemde araç plakalarıyla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle hükümeti acil topladı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Barış ve istikrar siyasetinden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkent Belgrad'da Kosova meselesine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştiren Vucic'in, yarın veya pazartesi günü halka seslenmesi bekleniyor.

Bu arada, Kosovalı Sırplar da bugün Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıkladı.

Bu arada Sırbistan tarafı, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken Kosovalı Sırplar, plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

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