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Dünya

Kosovalı Sırplar ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı

Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle Kosova’nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurdu.

Agim Sulaj   | 05.11.2022
Kosovalı Sırplar ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı Fotoğraf: Erkin Keçi - AA

Piriştine

Kosova’daki Sırp Listesi Partisince ülkenin kuzeyindeki Zveçan Belediyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının, "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesiyle ilgili kararına cevaben Kosovalı Sırplar, ülkedeki merkezi ve yerel kurumlardan çekildiklerini duyurdu.

Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, toplantının ardından yaptığı açıklamada Sırpların, Kosova hükümeti ile meclisinin yanı sıra Kosova’nın kuzeyindeki tüm kurumlardan çekildiklerini bildirdi.

Kosova’nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu dört belediye, yargı, emniyet yöneticileri ve idari personelin de kurumlarından çekilme kararını aldıklarını aktaran Rakic, "Kurumlardan uzaklaşma kararı, Priştine’nin uluslararası kamu hukukuna ve Brüksel’de varılan anlaşmalara saygı duymaya başlamasına kadar yürürlükte kalacak." diye konuştu.

Rakic, toplantıda, Kosova’nın araç plakalarının yeniden tescili yönündeki tek taraflı ve yasa dışı kararlarını geri çekene ve Brüksel’deki Kosova-Sırbistan diyaloğu kapsamında anlaşmaya varılan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması ile diğer tüm anlaşmalar uygulanıncaya kadar, kurumlardan çekilmelerinin yürürlükte kalması kararı aldıklarına işaret etti.

Sırpların kimseyi tehdit etmediğini kaydeden Rakic, aynı zamanda Kosova’da Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı görevinden istifa ettiğini de bildirdi.

Sırp Listesi Başkan Yardımcısı da olan milletvekili İgor Simic de partisinin milletvekilleri adına istifalarını sunduğu toplantıda, Kuzey Mitrovica'daki Temel Mahkeme ve Temyiz Mahkemesindeki hakim ve savcılar adına hakim Nikola Kabasic, ülkedeki dört Sırp çoğunluklu belediyeler ve danışmanları adına Zveçan Belediye Başkanı Dragisa Milovic ve Kosova’daki Sırp polisler adına Aleksandar Filipovic'in görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Sırp Listesinin Kosova’daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric’in görevden uzaklaştırılması sonrasında alındı.

Görevden uzaklaştırılma öncesinde açıklamalarda bulunan Djuric, Kosova’nın kuzeyindeki polislerin yasa dışı plakaları olan sürücülere uyarı cezası vermesi yönündeki kararı uygulamayacağını bildirmişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.

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