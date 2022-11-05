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Dünya

İsveç, terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacak

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, terör örgütü PKK/YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını söyledi.

Atila Altuntaş   | 05.11.2022
İsveç, terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacak

Stockholm

İsveç'in devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Billström, "Söz konusu YPG ve PYD gibi örgütler, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde bulunan PKK ile aralarında bağlantı olduğundan Türkiye ile aramızı bozmamak için bu örgütlerle aramıza mesafe koyacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'da TV4 kanalına terör örgütü PKK ile yakın ilişkide olanlarla iş birliği yapamayacaklarını kaydederek,
"Kararımız çerçevesinde, İsveç topraklarında terörizm için para toplayan veya destekleyen tüm faaliyetlere sıkı bir şekilde karşı çıkacağız." dedi.

Sosyal Demokrat Partiden karara tepki

Sosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı Morgan Johansson ise yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymasını "endişe verici ve çirkin" bir durum olarak değerlendirdi.

Hükümetin kararı meclise getirmeden aldığını aktaran Johansson, kararın kabul edilemez olduğunu savundu.


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