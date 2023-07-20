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Gündem

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi.

Serdar Açıl  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden "ifade alınmasına yönelik yakalama" talep etti.

Talebi değerlendiren hakimlik, Rasmus Paludan hakkında yakalama emri çıkardı.


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