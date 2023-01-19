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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek

Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı.

Lejla Biogradlija   | 19.01.2023
Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderecek

Belgrad

Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, savaş koşullarındaki Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.

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