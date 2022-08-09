Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.
1️⃣ Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2022
▪️Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır,
▪️Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.
Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.