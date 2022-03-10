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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştükleri öğrenildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.03.2022
Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti

Berlin

Alman hükümetine yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, görüşmeler sırasında Almanya ve Fransa, Rusya'dan Ukrayna'da derhal ateşkes ilan etmesini talep etti.

Görüşmede Macron ve Scholz'un Ukrayna'daki krize herhangi bir çözümün Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler yoluyla gelmesi gerektiğinde ısrar ettikleri bildirildi.

Üç liderin, ilerleyen günlerde birbirleriyle yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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