Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.77
BIST 100
94,831.19
Altın
1,409.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi hakkında, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." dedi.

Şerife Çetin,Ata Ufuk Şeker   | 26.06.2019
NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın yükümlülüklerini 2 Ağustos'a kadar yerine getirmemesi halinde, ittifakın tedbir alacağını duyurdu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından, basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'nın 2 Ağustos'a kadar antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getireceğine dair olumlu sinyal vermediğini, bu nedenle ittifakın "INF'siz bir dünyaya hazırlanması" gerektiğini belirtti.

NATO'nun tepkisinin "ölçülü ve savunma odaklı" olacağını kaydeden Stoltenberg, ittifakın Avrupa’da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Stoltenberg, ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü koruması gerektiğine işaret ederek, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." diye konuştu.

Savunma bakanlarının aynı zamanda hava ve füze savunma ile konvansiyonel kabiliyetlerini gözden geçirme kararı aldığını anlatan Stoltenberg, ittifakın nükleer caydırıcılığının etkinliğini koruma konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

NATO'dan Rusya'ya uyarı

Güney Kafkasya’da yeni kriz

Güney Kafkasya’da yeni kriz
NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama

NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama