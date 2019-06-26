Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.77
BIST 100
94,831.19
Altın
1,409.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi

Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede iç savaş boyunca kaçırılanlardan 128 kişi hapishanelerdeki işkenceler sonucu hayatını kaybetti.

Said İbicioğlu   | 26.06.2019
Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi

Yemen

Yemen'de 5 yıldır süren iç savaş boyunca kaçırılanlardan 128 kişinin Husilere ve hükümete bağlı hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü münasebetiyle Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede iç savaş boyunca kaçırıldıktan sonra hapse atılan yüzlerce kişi Husilere ve Yemen hükümetine bağlı Aden'deki hapishanelerde ağır fiili ve psikolojik işkence görüyor.

Tek kişilik hücre hapsi, uzun süre askıda tutma, aç bırakma gibi yöntemlerle ağır işkenceler uygulandığına işaret edilen açıklamada, 128 kişinin bu işkenceler sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada uluslararası kuruluşlara hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaları çağrısı yapıldı.

Derneğin açıklamasında verilerin kaynağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi

Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi

Suriye'de işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlatıyor

'Esed'in işkencecileri elektrik kablosu ve hortumla dövüyordu'

'Verdikleri elektriğin acısıyla bağıracak gücü dahi kendimde bulamadım'

'Verdikleri elektriğin acısıyla bağıracak gücü dahi kendimde bulamadım'
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA düşürdü

İngiltere, Suudi Arabistan ve ortaklarına yeni silah satışını durdurdu

İngiltere, Suudi Arabistan ve ortaklarına yeni silah satışını durdurdu