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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İrpin ve Buça'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşının sıcak noktalarından başkent Kiev yakınındaki İrpin ve Buça kentlerinde yaşayan sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 10.03.2022
İrpin ve Buça'dan sivillerin tahliyesi devam ediyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Kiev

İrpin'den tahliye edilen sivillerin sayısında önceki günlere oranla yoğunluk azalsa da çok sayıda kişi Kiev tarafına geçti.

Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Kiev ile İrpin arasında bulunan ve Ukrayna tarafından Rus güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için yıkılan köprünün altından başkent tarafına geçmeye devam ediyor.

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla yola düşen siviller, köprünün yıkılması nedeniyle Kiev tarafına geçmek için ırmak üzerine tahtalardan inşa edilen derme çatma geçidi kullandı.

Ukrayna güçleri, tahta geçitten geçemeyecek durumda olan hasta ve yaşlılara yardım etti, bazı siviller de sedye ile taşındı.

Kiev tarafına geçen çok sayıda kişinin, köprünün yıkık olması nedeniyle araçlarını İrpin tarafında bıraktığı, bazı sivillerin yanlarında getirdikleri eşyalarını almaya bile vakit bulamadığı görüldü.

Tahliye edilen bazı siviller ise yanlarına bebek arabalarını alamadan karşıya geçmek zorunda kaldı.

Kucağındaki oğluyla Kiev tarafına geçen bir baba, yaşadıkları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.

Soğuk havada oğluyla İrpin'den ayrılan baba, "Giderayak bir şey söylemek istemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, savaş var ve bu savaşı Putin başlattı. Kendi ülkemizden bir mülteci olarak çıktığımız için ona teşekkür ediyorum!" ifadesini kullandı.

Buça'dan da tahliyeler devam ediyor

Öte yandan, yine Kiev yakınlarındaki Buça'dan da sivillerin tahliyesi sürüyor.

Kiev yakınındaki bir otobüs terminaline beyaz bez parçaları asılı araçlarla gelen siviller, burada Ukrayna güvenlik güçlerince oluşturulan güvenlik noktasında kontrolden geçirildikten sonra başkente doğru yola çıktı.

Bölgeden gelen bazı araçların camlarının kırık olması ve bir araçtaki kurşun izleri dikkati çekti.

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