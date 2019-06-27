Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.77
BIST 100
95,903.48
Altın
1,403.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Rusya'ya yaptırımı uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzattı.

Ata Ufuk Şeker   | 27.06.2019
AB, Rusya'ya yaptırımı uzattı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı
Suud-İran rekabetinin yeni mahalli: Nijerya
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'

Benzer haberler

AB, Rusya'ya yaptırımı uzattı

AB, Rusya'ya yaptırımı uzattı

Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor

AB İdlib'deki gelişmelerden endişeli

NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor
Zarif'ten AB'ye 'İran'a karşı açıklama yapacak konumda değilsiniz' çıkışı

Zarif'ten AB'ye 'İran'a karşı açıklama yapacak konumda değilsiniz' çıkışı

AB'den Broadcom firmasına soruşturma

AB'den Broadcom firmasına soruşturma