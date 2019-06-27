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Dünya

'Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik'

Acilen hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunun "kritik" olduğu belirtildi.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 27.06.2019
'Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik'

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kafraş, sosyal medyada dolaşan Sibsi'nin vefat ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yaklaşık bir saat önce yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık sebebiyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı belirtilmişti. 

Sibsi, geçen cuma da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmıştı. Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, cumartesi günü taburcu edilen Sibsi'nin sağlığının iyi olduğunu söylemişti. 

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyor. Listenin ilk iki sırasında Malezya Cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed (94) ve Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth (93) yer alıyor.

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