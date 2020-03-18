Euro
7.05
Dolar
6.45
BIST 100
86,091.78
Altın
1,500.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 18.03.2020
Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Burkina Faso'da Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanı Martial Ouedraogo, basına yaptığı açıklamada, diyabeti bulunan 62 yaşındaki hastanın virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede 7 yeni vakayla birlikte Kovid-19 hastası sayısının 27'ye çıktığını belirten Ouedraogo, yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybının başkent Vagadugu'dan sonraki büyük kent Bobo Dioulasso'da yaşandığını aktardı.

Afrika'da, Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçerken, virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Mali, Gine Bissau ve Yeşil Buran Adalarının (Cape Verde) yönetimleri de koronavirüs salgınıyla mücadelede Avrupa başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerle uçuşları durdurma kararı aldı.

Söz konusu ülkelerde okullar tatil edilerek, büyük etkinlik ve kutlamalar ile kamusal alanda kalabalık grupların toplanmasına yasak getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalyaspor'dan Brezilya'da karantinada olan Charles ile ilgili açıklama
Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde evinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan altınla ödüllendirilecek
Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor
Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Benzer haberler

Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor

Chelsea stat otelinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Kırklareli'nde evinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan altınla ödüllendirilecek

Kırklareli'nde evinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan altınla ödüllendirilecek
Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Türkiye Kovid-19'la mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu

Türkiye Kovid-19'la mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu