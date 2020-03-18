Sahraaltı Afrika'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Dakar
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Burkina Faso'da Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanı Martial Ouedraogo, basına yaptığı açıklamada, diyabeti bulunan 62 yaşındaki hastanın virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede 7 yeni vakayla birlikte Kovid-19 hastası sayısının 27'ye çıktığını belirten Ouedraogo, yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybının başkent Vagadugu'dan sonraki büyük kent Bobo Dioulasso'da yaşandığını aktardı.
Afrika'da, Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçerken, virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan Mali, Gine Bissau ve Yeşil Buran Adalarının (Cape Verde) yönetimleri de koronavirüs salgınıyla mücadelede Avrupa başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerle uçuşları durdurma kararı aldı.
Söz konusu ülkelerde okullar tatil edilerek, büyük etkinlik ve kutlamalar ile kamusal alanda kalabalık grupların toplanmasına yasak getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.