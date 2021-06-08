Euro
10.48
Dolar
8.60
BIST 100
1,446.32
Altın
1,896.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği "Marmara Hepimizin" sloganıyla başlatılıyor. Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği "Marmara Hepimizin" sloganıyla başlatılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 976 bin 320 oldu.

Tufan Aktaş   | 08.06.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 959’a çıktı.

Vaka sayısı 4 milyon 976 bin 320'ye yükselirken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 479 bin 91'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 38 milyon doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı
Avrupa Parlamentosu AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 123 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 123 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz

DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 oldu