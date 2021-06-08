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Dünya

Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Moskova'da Libya'yı görüştü

Dmitri Chirciu   | 08.06.2021
Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Moskova'da Libya'yı görüştü

Moskova

Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Rusya'nın başkenti Moskova'da Libya meselesini görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile 7 Haziran’da Moskova’da bir araya geldiği belirtildi.

Libya meselesinin ele alındığı görüşmede, ülkede 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere destek verilmesi amacıyla BM himayesinde uluslararası girişimlerin pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Libya’da geçici hükümet organlarına destek verildiği ifade edilen görüşmede, Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Haziran’da bakanlar düzeyinde yapılması planlanan toplantı öncesi Libya’da oluşan duruma ilişkin ortak yaklaşım teyit edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, Önal, Bogdanov ve Kubis'in Libya konusunda siyasi istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

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