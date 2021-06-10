Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 260 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Saraybosna
Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 175 milyon 385 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 782 bine, iyileşenlerin sayısı 158 milyon 932 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 267 bini, Hindistan'da 29 milyon 273 bini, Brezilya'da 17 milyon 125 bini ve Fransa'da 5 milyon 725 bini geçti.
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda Kovid-19 aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı satın alarak bunları düşük ve orta gelirli yaklaşık 100 ülkeye bağışlayacaklarını duyurdu.
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı sayısı 359 bin 676 olarak güncellendi.
Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması çağrısında bulundu.
İngiltere’de düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde, Almanya'nın Kovid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusundaki tutumunun değişmediği bildirildi.
İngiltere'de yapılan G7 Zirvesi sırasında bazı güvenlik personeli ve medya mensuplarına hizmet veren bir otel, Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü olarak nitelendirilen ikinci bölümü başladı.
Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.
Almanya'da Sayıştayın, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a karşı mücadelede yaptığı harcamaların abartılı olduğu ve böylece devletin zarara uğratıldığını tespit ettiği bildirildi.
Almanya'da, BioNTech-Pfizer'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgını süresince güçlü küresel talebin gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı olduğunu belirtti.
Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz ve Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı.
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti.
Çin'de Hong Kong’da, virüse karşı bağışıklığın artması için 12 yaş ve üstü çocuklara BioNTech aşısı yapılacak.
Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 30 milyon doz satın alacak.
Güney Koreli yetkililer, üretimde aksaklıkları önlemek için aralarında elektronik firmalarda çalışan işçiler de dahil olmak üzere bazı şirket çalışanlarını aşılamayı planlandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.