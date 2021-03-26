Euro
9.41
Dolar
7.98
BIST 100
1,394.36
Altın
1,725.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi

Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye yeni tip koronavirüs aşısı gönderildi.

Gökhan Kavak   | 26.03.2021
COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Afrika Bölgesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 44 Afrika ülkesi bağışlar ve ikili anlaşmalar yoluyla aşıları teslim aldı." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada ayrıca, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek Afrika'da daha fazla Kovid-19 aşısına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapmıştı.

Şu anda 4 milyon 168 bin vakanın görüldüğü kıtada, hayatını kaybedenlerin sayısı 111 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Umman ve Katar'da Kovid-19 tedbirlerinin artırılması yönünde kararlar alındı
AB'de üçüncü dalga endişesi
Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi

COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi

Umman ve Katar'da Kovid-19 tedbirlerinin artırılması yönünde kararlar alındı

AB'de üçüncü dalga endişesi

Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak

Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar