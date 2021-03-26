COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi
Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye yeni tip koronavirüs aşısı gönderildi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
DSÖ Afrika Bölgesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı aktarıldı.
Açıklamada, "Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 44 Afrika ülkesi bağışlar ve ikili anlaşmalar yoluyla aşıları teslim aldı." ifadesi kullanıldı.
DSÖ, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisini paylaştı.
Açıklamada ayrıca, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek Afrika'da daha fazla Kovid-19 aşısına ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapmıştı.
Şu anda 4 milyon 168 bin vakanın görüldüğü kıtada, hayatını kaybedenlerin sayısı 111 bini aştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.