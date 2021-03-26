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Dünya

TİKA'dan Gazze'de hükümet kurumları ile halka yönelik projelere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Gazze'deki hükümet kurumlarına, çiftçilere ve yoksul ailelere yönelik bir dizi projeyi hayata geçirdi.

Gülşen Topçu   | 26.03.2021
TİKA'dan Gazze'de hükümet kurumları ile halka yönelik projelere destek

Gazze

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, TİKA'nın finanse ettiği projeyle online eğitim salonuna kavuştu.

Bakanlığa bağlı Diplomatik Eğitim Programı Müdürü Ahmed Delul AA muhabirine yaptığı açıklamada, salonun özel olarak eğitim amaçlı dizayn edildiğini söyledi.

Bakanlıkta ya da diğer hükümet kurumlarında uluslararası ilişkiler departmanlarında çalışan memurların salondan istifade edeceğini belirten Delul, salonun, online eğitime olanak tanıyacak her türlü alt yapı ve elektronik cihazla donatıldığını aktardı.

Delul, söz konusu salonun bakanlığın sunduğu eğitimlerin hem sayıca artmasını sağlayacağını hem de kalitesini yükselteceğini kaydetti.

TİKA, Sosyal Kalkınma Bakanlığıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği bir diğer proje kapsamında da 7 etapta tamamlanacak bir restorasyon çalışmasının ilk etabını tamamladı.

Her bir etapta yoksullara ait 5 evin restore edileceği projenin diğer etaplarının ilerleyen aylarda tamamlanacağı aktarıldı.

TİKA ayrıca, Gazze'deki yerel derneklerle iş birliği içinde yaklaşık 155 çiftçiye sera naylonu dağıttı.


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