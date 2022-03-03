Dolar
14.14
Euro
15.69
Altın
1,931.01
ETH/USDT
2,911.60
BTC/USDT
43,500.00
BIST 100
2,018.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 8. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 8. gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Ekip   | 03.03.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 8. gününde

Ankara

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.

Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada İzyum'a yapılan saldırı sonrasında kentte oluşan tahribatı ortaya koyan görüntüler paylaşıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya saldırının başladığı 24 Şubat saat 04.00'ten 1 Mart gece yarısı 12.00'ye kadar olan süredeki sivil zayiata ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, savaşta 31 erkek, 25 kadın, 6 erkek çocuk, 3 kız çocuk, 6 çocuk ve cinsiyeti henüz bilinmeyen 156 yetişkin olmak üzere toplam 227 sivil hayatını kaybetti, 525 sivil de yaralandı.

Açıklamada, "Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden gelen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımından kaynaklandı. OHCHR, gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor." ifadesi kullanıldı.

BM: 1 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti

BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.

Rusya: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.

Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.

Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Lysa Hora bölgesindeki bir teknolojik radyo televizyon merkezini vurduklarını aktardı.

Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askeri öldürüldü

Ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

Zelenskiy, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar.” diye konuştu.

Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı

Çin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin çekimser kalma sebebini açıklarken, karar taslağının, "tüm üyelerle tam olarak danışarak hazırlanmadığını", "krizin tarihi ve karmaşık boyutlarını göz öne almadığını" ve "güvenliğin bölünmezliği ilkesi ile siyasi çözüm ve diplomatik çabaların artırılmasına vurgu yapmadığını" savundu.

Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye başvurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna topraklarında işlenen suçların soruşturulması için Mahkeme'ye taraf 39 ülkenin müracaat ettiğini açıkladı.

Han, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülkeden, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvuru aldıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

Benzer haberler

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi

Suriye Müzakere Komisyonu: Ukraynalıları himaye eden Batı, Suriye'deki katliamlara sessiz

Rusya-Ukrayna savaşının 'siber' boyutu

Ukraynalı şoför sınırdan geçemeyince kafileyi Türk yolcu güvenli bölgeye ulaştırmış

Ukraynalı şoför sınırdan geçemeyince kafileyi Türk yolcu güvenli bölgeye ulaştırmış
BM: 1 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

BM: 1 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu

Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu