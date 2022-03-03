Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 8. gününde
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 8. gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Ankara
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
- Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu
- BM, 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu
- Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı
- Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Sosyal medyada İzyum'a yapılan saldırı sonrasında kentte oluşan tahribatı ortaya koyan görüntüler paylaşıldı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya saldırının başladığı 24 Şubat saat 04.00'ten 1 Mart gece yarısı 12.00'ye kadar olan süredeki sivil zayiata ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, savaşta 31 erkek, 25 kadın, 6 erkek çocuk, 3 kız çocuk, 6 çocuk ve cinsiyeti henüz bilinmeyen 156 yetişkin olmak üzere toplam 227 sivil hayatını kaybetti, 525 sivil de yaralandı.
Açıklamada, "Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden gelen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımından kaynaklandı. OHCHR, gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor." ifadesi kullanıldı.
BM: 1 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti
BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.
Rusya: Ukrayna'ya ait 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi.
Konaşenkov, "Rus askeri güçleri, Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyanoe, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı." dedi.
Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Lysa Hora bölgesindeki bir teknolojik radyo televizyon merkezini vurduklarını aktardı.
Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 'S-300' hava savunma sistemi, 'Buk M-1' ve 'Osa', 52 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy: Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askeri öldürüldü
Ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.
Zelenskiy, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar.” diye konuştu.
Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı
Çin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin çekimser kalma sebebini açıklarken, karar taslağının, "tüm üyelerle tam olarak danışarak hazırlanmadığını", "krizin tarihi ve karmaşık boyutlarını göz öne almadığını" ve "güvenliğin bölünmezliği ilkesi ile siyasi çözüm ve diplomatik çabaların artırılmasına vurgu yapmadığını" savundu.
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.
Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.
39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye başvurdu
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna topraklarında işlenen suçların soruşturulması için Mahkeme'ye taraf 39 ülkenin müracaat ettiğini açıkladı.
Han, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülkeden, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvuru aldıklarını bildirdi.