Dolar
14.12
Euro
15.67
Altın
1,927.37
ETH/USDT
2,887.00
BTC/USDT
43,152.00
BIST 100
1,986.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız. Ankara'da gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü. Çankaya'dan yayındayız
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Dilara Zengin Okay   | 03.03.2022
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Washington DC

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Benzer haberler

Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı

Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı

Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor

Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi

Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi
39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye başvurdu

39 ülke Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için UCM'ye başvurdu
Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurdu

Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurdu