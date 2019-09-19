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Dünya

Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.

Dmitri Chirciu   | 19.09.2019
Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı değerlendiren Lavrov, "14 Eylül'de düzenlenen saldırıdan endişeliyiz." diye konuştu.

Lavrov, saldırıya dair tarafsız ve kapsamlı soruşturmanın yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." ifadesini kullandı.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen SİHA saldırısı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran yönetimi ise saldırılarda rolü olduğuna ilişkin iddiaları reddediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

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