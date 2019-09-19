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Dünya

Liberman'dan Netanyahu'ya tepki: Dalavere ve hileyi bırak

İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, "Siyasi manevraları, dalavere ve hileyi bırak. Gel otur, Sen, Gantz ve ben İsrail devletinin geleceği için geniş katılımlı liberal birlik hükümetini kuralım." dedi.

Mustafa Deveci   | 19.09.2019
Liberman'dan Netanyahu'ya tepki: Dalavere ve hileyi bırak

Kudüs

Eski İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olması beklenen İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclise giren 3 sağ partiyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakatı imzalamasına tepki gösterdi.

Liberman, facebook hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'ya, Benny Ganzt'ın partisi Mavi-Beyaz İttifakı ve kendi partisinin içinde yer alacağı üçlü koalisyon önerisinde bulundu.

Netanyahu'nun meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerden, Şas, Birleşik Tevrat ve Yamina (Sağ) İttifakı liderliyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakat imzalamasını eleştiren Liberman, bu adımın İsrail'i yeni bir erken seçime sürükleyebileceğini söyledi.

Liberman, elindeki gücü bırakmak istememekle suçladığı Netanyahu'ya seslenerek, "Siyasi manevraları, dalavere ve hileyi bırak. Gel otur. Sen, (Netanyahu) Benny Gantz (Mavi-Beyaz lideri) ve ben İsrail devletinin geleceği için geniş katılımlı liberal birlik hükümetini kuralım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, yüzde 97'si sayılan oylara göre meclise giren Şas, Birleşik Tevrat ve Yamina (Sağ) İttifakı liderleriyle koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılmayı öngören mutabakat imzalamıştı.

Bu mutabakatın ardından Netanyahu, liderliğin kendisinde olduğu, 3 sağ partinin de içerisinde yer alacağı geniş katılımlı koalisyon hükümetine katılma önerisini Gantz'a iletmişti.

Gantz ise kendi liderliğinde geniş kapsamlı liberal birlik hükümetine hazır olduğunu açıklayarak Netanyahu'nun liderliğine ve sağ partilerle koalisyon ihtimaline kapıları kapatmıştı.

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