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Dünya

İngiltere'de en hızlı büyüyen tehdit aşırı sağ terörü

İngiltere'nin Terörle Mücadele Şefi Neil Basu, "Polis ve güvenlik birimleri tarafından engellenen saldırı planlarının neredeyse üçte biri, sağ ideolojiyle bağlantılı." dedi.

Hasan Esen   | 19.09.2019
İngiltere'de en hızlı büyüyen tehdit aşırı sağ terörü

Londra

İngiltere'de polis, ülkede en hızlı büyüyen terör tehdidinin aşırı sağ kaynaklı olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Terörle Mücadele Şefi Neil Basu, düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağcı terörün daha fazla alan kazanmasının önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

"Sorun küçük ama en hızlı büyüyen sorun." diyen Basu, aşırı sağcı terörün iki sene önce toplam iş yükünün yüzde 6'sını oluştururken bu oranın şimdi yüzde 10'a çıktığını ifade etti.

Basu, "Polis ve güvenlik birimleri tarafından engellenen saldırı planlarının neredeyse üçte biri, sağ ideolojiyle bağlantılı. Konuyu bu kadar ciddiye almamızın sebebi de bu." diye konuştu.

İngiltere'deki aşırı sağcı terör, 2016'daki Brexit referandumu ile 2017'deki Londra ve Manchester terör saldırılarının ardından ivme kazandı.

Ülkede aşırı sağcı terör gruplarının eylemleri arasında 2016'da parlamenter Jo Cox'un öldürülmesi, 2017'de Londra'da bir camiden çıkan Müslümanlara minibüsle saldırı düzenlenmesi de yer alıyor.

Kesici aletlerin yanı sıra silah ve patlayıcı madde bulunduran aşırı sağcı terör gruplarının etkilediği kişiler arasında 14 yaşındaki çocukların da olduğu biliniyor.

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