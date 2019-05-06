Rusya'da Müslümanlar ilk orucunu açtı
Müslümanlar, Moskova’nın Anıt Camisi önünde kurulan ramazan çadırında ilk iftarını yaptı.
Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar ilk orucunu açtı.
Rusya Müftüler Konseyi ve Müslümanları Dini İdaresi tarafından organize edilen ramazan çadırı, Anıt Camisi'nin önünde yer alan Zafer Parkı'nda kuruldu.
Çadırda, iftar öncesi, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dini sohbetler yapıldı.
Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği iftar çadırında ezan ile ilk oruçlar açıldı.
İftar çadırı ramazan boyunca açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.