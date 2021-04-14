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Dünya

ABD eylülde Afganistan'dan çekilmeyi NATO müttefikleriyle ele alacak

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek, çekilmeyi bugün NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.04.2021
ABD eylülde Afganistan'dan çekilmeyi NATO müttefikleriyle ele alacak

Brüksel

Blinken, NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden önce basına yaptığı açıklamada, ABD ve bazı müttefiklerinin 20 yıl önce 11 Eylül terör saldırılarının ardından Afganistan'a gittiğini hatırlatarak, bu ülkenin teröristler için bir yuva olmasını engellemek istediklerini ifade etti.

"Afganistan'da hedeflerimizi elde ettik. Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı geldi." diyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç saat sonra çekilmeyle ilgili açıklama yapacağını, kendisinin de NATO müttefikleriyle konuyu görüşeceğini aktardı.

Blinken, Afganistan'a birlikte girme ve birlikte çıkma ilkesini başta belirlediklerini hatırlatarak, "Güçlerimizin Afganistan'dan güvenli, itinalı ve koordineli çekilmesi konusunda (NATO müttefikleriyle) gelecek haftalarda ve aylarda çok yakından çalışacağız." dedi.

Rusya da NATO'nun gündeminde

Blinken, Rusya'nın Ukrayna içinde ve civarındaki askeri yığınağını da NATO'da bugünkü toplantılarda ele alacaklarını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın yığınak yapmasından endişe duyduklarını, Kremlin'in bunu bir an önce durdurması, provokasyonların sonlandırması ve gerilimi düşürmesi gerektiğini söyledi.

NATO Konseyi Toplantısı, bugün NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin toplantıya NATO karargahından katılacak.

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