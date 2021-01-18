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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama başladı.

Dmitri Chirciu   | 18.01.2021
Rusya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkede başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İlk etapta 18-60 yaş arası risk grubundaki meslek sahiplerinin aşı yapıldığı ülkede, bugün itibarıyla "18 yaş üstü tüm vatandaşlar" ücretsiz aşılama sürecine katılabiliyor.

Kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

2 aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu, 21 günde de ikinci dozu enjekte ediliyor.

Bazı alışveriş merkezlerinde ve devlet dairelerinde yapılacak kitlesel aşılama kapsamında, halkın yüzde 60'ının aşılanması bekleniyor.

Gönüllülük esasına dayan aşılanma sürecine, yabancı uyruklu vatandaşlar da katılacak ve aşı olanlara sertifika verilecek.

Şimdiye kadar 1 milyon 500 binden fazla kişinin aşılandığı Rusya'da martta kitlesel aşılama, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşısıyla da yapılacak.

"Kovid-19 pasaportu" uygulaması

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde "Kovid-19 pasaportu" uygulamasının 5 Şubat'ta devreye gireceği bildirildi.

Kovid-19'a yakalanan, antikoru olan ve aşı yaptıranların söz konusu pasaporta sahip olabileceği aktarıldı.

Son 24 saatte 22 bin 857 Kovid-19 vakası

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 857 artarak 3 milyon 591 bin 66'ya, ölenlerin sayısı ise 471 artışla 66 bin 37'ye çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 333 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 978 bin 764'e ulaştı.

Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden başvurulan tedbirler kapsamında, 28 Ekim 2020'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2 Aralık 2020'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı aşılama süreci 5 Aralık 2020'de Moskova'da, diğer bölgelerde de 15 Aralık 2020'de başlamıştı.

Putin, 13 Ocak'ta Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine başlanmasını istemişti.

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