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Dünya

Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Emre Gürkan Abay   | 25.11.2021
Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.

Yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 239 kişinin tahliye edildiği bilgisi verilen açıklamada, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, madende devam eden kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

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