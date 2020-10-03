Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosundaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Eski bakan Zeki ergezen için TBMM de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 204 bin 502'ye, ölü sayısı 21 bin 251'e yükseldi.

Dmitri Chirciu   | 03.10.2020
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 859 kişide daha virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bin 502'ye çıktı ve böylece "15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye" geldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 174 artarak 21 bin 251'e, iyileşen sayısı da 5 bin 563 artışla 975 bin 859'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 27,2’sinde semptom bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 oldu.

Moskova'da vaka sayısı 300 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 884 artarak 300 bin 613’e, ölü sayısı 32 artışla 5 bin 314’e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 423 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ve böylece toplam test sayısının 47 milyon 200 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti
Prof. Dr. Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri
Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti

Rus askeri helikopter Japonya hava sahasını ihlal etti

Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz' mesajı

Rusya'dan 'Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz' mesajı
AB'den Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım

AB'den Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım