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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 167 bin 805’e, ölü sayısı 20 bin 545’e çıktı.

Ali Cura   | 29.09.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 160 artarak 20 bin 545’e, iyileşen sayısı 6 bin 479 artarak 952 bin 399’a yükseldi. 

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’de kalırken, yeni vakaların yüzde 27,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 300 artarak 290 bin 293’e, ölü sayısı 23 artarak 5 bin 203’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son bir günde 255 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 45 milyon 600 bini geçtiği bildirildi. 

Moskova’da okullarda ara tatili uzatıldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde 5 Ekim’de başlayacak bir haftalık ara tatilin vaka sayılarındaki artış nedeniyle iki haftaya çıkarıldığını açıkladı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarındaki artışın düşmesiyle birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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