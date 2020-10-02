Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Rusya arasındaki nükleer anlaşmanın (New START) süresinin 5 yıl uzatılması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 02.10.2020
BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü kapsamında yüksek düzeyli bir etkinlik düzenledi.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, nükleer silahların ortadan kaldırılması sürecinin duraksadığı ve ülkeler arasında artan güvensizliğin nükleer riski de artırdığı uyarısında bulundu.

ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahlar anlaşmasının Şubat 2021'de sona ereceğini ve nükleer silahlanmanın ''stratejik rekabete'' dönüşebileceğine dikkati çeken Guterres, ABD ve Rusya'ya nükleer anlaşmanın süresini gecikmeksizin 5 yıl uzatma çağrısında bulundu.

BM 75. Genel Kurul Başkan Yardımcısı Volkan Bozkır ise 75 yıl önce, nükleer silahların Japonya'da 226 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Nükleer silahların uluslararası barış ve güvenliği bugün hala ağır biçimde tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Bozkır, ''Bu tehdidin ortadan kesin olarak kaldırılmasının tek yolu, nükleer silahların tamamen yok edilmesinden geçiyor. Bunun başka bir alternatifi bulunmuyor.'' dedi.

Bozkır, 2017 yılında kabul edilen Nükleer silahların Yayılmasının Yasaklanması Antlaşması'nın ise nükleer silahsızlanma konusunda son yirmi yılda müzakere edilen, hukuken bağlayıcı, ilk çok taraflı enstrüman olduğunu ifade etti.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl, 2010'da Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer silahların azaltılmasına ilişkin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 325 arttı
Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas: Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili paniğe gerek yok
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'e giriş ve çıkışlar kapatılıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi
ABD Başkanı Trump 'hafif' Kovid-19 belirtileri gösteriyor

Benzer haberler

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi

ABD'de işsizlik oranı eylülde yüzde 7,9'a geriledi

Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan kurtardığı Kudüs 'normalleşme' anlaşmalarının gölgesinde Yahudileştiriliyor

Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan kurtardığı Kudüs 'normalleşme' anlaşmalarının gölgesinde Yahudileştiriliyor
Kaşıkçı cinayeti 2. yıl dönümüne girerken ABD'de unutuldu

Kaşıkçı cinayeti 2. yıl dönümüne girerken ABD'de unutuldu
Trump yönetiminin, Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için açtığı dava devam edecek

Trump yönetiminin, Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için açtığı dava devam edecek