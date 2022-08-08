Dolar
17.94
Euro
18.29
Altın
1,789.02
ETH/USDT
1,784.00
BTC/USDT
23,928.00
BIST 100
2,795.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 08.08.2022
Rusya Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni START anlaşmasıyla ilgili durum değerlendirildi.

ABD'nin silah denetim faaliyetlerini kendisi için uygun şartlarda yeniden başlatmaya çalıştığı ve böylece Rusya'nın ABD'de denetleme hakkından mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya, ABD'ye diplomatik kanallar üzerinden Yeni START kapsamına giren tüm unsurlarını denetim faaliyetlerinden geçici olarak çektiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamındaki denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili mevcut sorunların çözülmesi durumunda alınan kararın iptal edileceği kaydedildi.

Yeni START anlaşması

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı
Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Benzer haberler

Rusya Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı

Rusya Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını açıkladı

ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 12 trilyon rubleyi aştı
Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk

Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk
Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolüne işaret etti

Kremlin, Ukrayna ile müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolüne işaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet