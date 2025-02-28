Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna "Bu kadar yeter" dedi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir gazetecinin Kanada ile ilgili sorusunu yanıtlarken ABD Başkanı Donald Trump, muhabire "Bu kadar yeter" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.
Washington
ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Starmer'in Kanada ile ilgili ifadeleri medyada gündem oldu.
Starmer, bir muhabirin, "Trump, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt verirken Trump'ın konuyu kapatması dikkati çekti.
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD Başkanı Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bir muhabirin ABD’nin Kanada’yı ilhak etme ihtimaliyle ilgili sorusuna yanıt verdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 27, 2025
— Başkan Trump ile Kanada'yı ilhak etme arzusunu tekrar tekrar dile getirmesi konusunu görüştünüz mü?… pic.twitter.com/tbnpboQ0BT
Starmer, muhabirin sorusuna, "Kanada'dan bahsettiniz. Bence (ABD ile) aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde konuşmasına devam ederken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.
Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'in sözünü kesti" şeklinde gündeme gelirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.