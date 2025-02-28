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Dünya

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna "Bu kadar yeter" dedi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir gazetecinin Kanada ile ilgili sorusunu yanıtlarken ABD Başkanı Donald Trump, muhabire "Bu kadar yeter" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

Hakan Çopur  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna "Bu kadar yeter" dedi

Washington

ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Starmer'in Kanada ile ilgili ifadeleri medyada gündem oldu.

Starmer, bir muhabirin, "Trump, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt verirken Trump'ın konuyu kapatması dikkati çekti.

Starmer, muhabirin sorusuna, "Kanada'dan bahsettiniz. Bence (ABD ile) aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde konuşmasına devam ederken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.

Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'in sözünü kesti" şeklinde gündeme gelirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.

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