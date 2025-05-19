Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü "istenmeyen örgüt" ilan etti
Rusya Başsavcılığı, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) "istenmeyen örgüt" ilan edilmesine yönelik karar aldı.
Moskova
Başsavcılık, Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu örgütün Rusya'ya karşı projeler yürüttüğü ve Ukrayna'yı desteklediği belirtilen açıklamada, "Londra'da kayıtlı uluslararası sivil örgütü Amnesty International Limited'in Rusya'daki faaliyetlerinin 'istenmeyen' olarak tanınması yönünde karar alındı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.