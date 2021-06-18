Euro
10.36
Dolar
8.73
BIST 100
1,391.06
Altın
1,772.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor.

Emre Gürkan Abay   | 18.06.2021
Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi
SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı
﻿İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı

Benzer haberler

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldı

NATO, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi

Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi
Bakan Kurum: İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz

Bakan Kurum: İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz
Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor

Balıkesir'de müsilaj temizliği devam ediyor