Dolar
14.69
Euro
16.23
Altın
1,929.62
ETH/USDT
3,290.60
BTC/USDT
45,146.00
BIST 100
2,252.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 01.04.2022
Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

Kiev

Ukrayna müzakere heyeti üyesi Podolyak, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin alt çalışma gruplarının da katılımıyla çevrim içi sürdüğünü kaydetti.

Rus heyetinin başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy de Telegram kanalından müzakerelere ilişkin fotoğraf paylaştı.

Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas'la ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin çoğu kaldırılıyor
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu Çernigiv'den çekiliyor

Ukrayna: Rus ordusu Çernigiv'den çekiliyor

Almanlar, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri yemeklik yağ ve un stokluyor

Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor

Kremlin: Doğal gazda rubleyle ödeme sistemi 'şartlar oluşursa' iptal edilebilebilir

Kremlin: Doğal gazda rubleyle ödeme sistemi 'şartlar oluşursa' iptal edilebilebilir
Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

Ukrayna: Kiev ve Çernigiv'de 28 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı
Ukrayna-Rusya savaşı Avro Bölgesi'ndeki enflasyonu 25 yılın zirvesine taşıdı

Ukrayna-Rusya savaşı Avro Bölgesi'ndeki enflasyonu 25 yılın zirvesine taşıdı