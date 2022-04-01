Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrim içi devam ediyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu.
Kiev
Ukrayna müzakere heyeti üyesi Podolyak, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin alt çalışma gruplarının da katılımıyla çevrim içi sürdüğünü kaydetti.
Rus heyetinin başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy de Telegram kanalından müzakerelere ilişkin fotoğraf paylaştı.
Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas'la ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.