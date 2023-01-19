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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AP'den Ukrayna savaşındaki suçlar için özel mahkeme çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Rusya'nın sorumlularının yargılanacağı uluslararası mahkeme kurulmasını talep etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 19.01.2023
AP'den Ukrayna savaşındaki suçlar için özel mahkeme çağrısı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Brüksel

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulunda yapılan oylamada kabul edilen tasarıda, Rusya'nın siyasi ve askeri liderlerinin Ukrayna'daki savaşta suç işlediği, bu suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

AP milletvekilleri, sorumluların adalet önüne çıkarılması için koordineli uluslararası eylem gerekliliğini vurguladı.

Tasarıda, Ukrayna ve uluslararası camia ile yakın işbirliği içinde Rus askeri ve siyasi liderlerinin yanı sıra Belarus yönetimi gibi Rusya'ya yardım edenlerin de yargılanması için özel bir askeri mahkeme kurulması konusunda AB'ye çalışma yürütmesi çağrısında bulunuldu.

Milletvekilleri, böyle bir mahkemenin uluslararası yargı alanındaki boşluğu dolduracağını, Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma çabalarını tamamlayacağını savundu.

Tasarı, 19'a karşı 472 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 33 milletvekili çekimser kaldı.

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