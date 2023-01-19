AP'den Ukrayna savaşındaki suçlar için özel mahkeme çağrısı
Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Rusya'nın sorumlularının yargılanacağı uluslararası mahkeme kurulmasını talep etti.
Brüksel
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulunda yapılan oylamada kabul edilen tasarıda, Rusya'nın siyasi ve askeri liderlerinin Ukrayna'daki savaşta suç işlediği, bu suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.
AP milletvekilleri, sorumluların adalet önüne çıkarılması için koordineli uluslararası eylem gerekliliğini vurguladı.
Tasarıda, Ukrayna ve uluslararası camia ile yakın işbirliği içinde Rus askeri ve siyasi liderlerinin yanı sıra Belarus yönetimi gibi Rusya'ya yardım edenlerin de yargılanması için özel bir askeri mahkeme kurulması konusunda AB'ye çalışma yürütmesi çağrısında bulunuldu.
Milletvekilleri, böyle bir mahkemenin uluslararası yargı alanındaki boşluğu dolduracağını, Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma çabalarını tamamlayacağını savundu.
Tasarı, 19'a karşı 472 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 33 milletvekili çekimser kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.