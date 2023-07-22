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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna Belgorod'a misket bombasıyla saldırdı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Rusya: Ukrayna Belgorod'a misket bombasıyla saldırdı

Moskova

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Belgorod bölgesine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın saldırılarında misket bombası kullandığını belirten Gladkov, "Ukrayna ordusu 21 Temmuz'da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır." ifadesini kullandı.

Belgorod'daki başka köylere de çeşitli saldırılar yapıldığını bildiren Gladkov, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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