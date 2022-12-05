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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 05.12.2022
Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev yönetimi, bu sabah Rusya'nın uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels askeri havaalanlarına Sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, İHA parçalarının düşmesi ve patlaması sonucu 2 uçağın "hafif" hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, olayda 3 askerin hayatını kaybettiği ve 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

"Ukrayna'nın askeri, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenlendi"

Açıklamada, Rus ordusunca Ukrayna'ya yönelik bugünkü füze saldırısı hakkında, şunlar kaydedildi:

"Bugün, Ukrayna'nın askeri yönetim sistemi ile savunma, iletişim ve enerji unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenlendi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen 17 unsur vuruldu. Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların, çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi"

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