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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Yunanistan, Mariupol'deki savaş suçlarının araştırılmasını isteyecek

Yunanistan'ın Mariupol'deki savaş suçlarını araştırması için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 07.04.2022
Yunanistan, Mariupol'deki savaş suçlarının araştırılmasını isteyecek

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mariupol'de 100 binin üzerinde Yunan asıllı Ukraynalı bulunduğunu belirten Dendias, "Yunanistan, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinden Mariupol'de işlenen savaş suçlarının incelenmesini isteyecek." dedi.

Dendias, Odessa'nın korunması amacıyla Ukrayna'ya yardım edilmesi için NATO ittifakındaki meslektaşlarından destek isteyeceğini vurgulayarak, bunun Ukrayna'ya şehri koruyacak gerekli "araçların" verilmesiyle sağlanabileceğini kaydetti.

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