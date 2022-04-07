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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında, Ukrayna’daki Buça kentine ait görüntülerin "film seti" şeklinde paylaşılmasının ardından Rus Büyükelçi Aleksil Meçkov’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Alaattin Doğru   | 07.04.2022
Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara

Rusya’nın Paris Büyükelçiliğinin Twitter hesabında dün akşam, Ukrayna’nın Buça kentinden gelen yıkılmış bir sokakta, tank enkazı ve çok sayıda gazetecinin yer aldığı görüntüler, "Film seti, Buça kenti" ifadeleriyle paylaşıldı.

Fransa’nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, paylaşıma, "Utanç ötesi, orada dur." şeklinde tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Fransa Büyükelçiliğinin Buça’daki acılara dair uygunsuz ve provokatif paylaşımı nedeniyle Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Drian, Ukrayna’daki savaşa dair Rusya’nın bilgi manipülasyonuyla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meçkov, 25 Mart’ta Twitter hesabında, Avrupa’nın ABD’ye tabi olduğunu ima eden karikatür paylaşımı nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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