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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna’da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil, güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 06.04.2022
Ukrayna’da gün içinde yaklaşık 5 bin sivil, güvenli bölgelere çıkarıldı Fotoğraf: Andrea Carrubba/AA

Kiev

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, bugün insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 892 kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşçuk, "Bunların 3 bin 686’sı Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden kendi araç ve otobüslerle Zaporojiya’ya çıktı. Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijne, Krmennaya ve Gornoe köyünden 1206 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi." dedi.

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