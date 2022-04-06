Dolar
14.74
Euro
16.08
Altın
1,925.47
ETH/USDT
3,202.40
BTC/USDT
43,728.00
BIST 100
2,316.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında 'yaptırımları delmeye çalışmak' suçlamasıyla dava açtı

ABD, Rus oligark Konstantin Malofeyev'e "ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmeye çalışmak" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 06.04.2022
ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında 'yaptırımları delmeye çalışmak' suçlamasıyla dava açtı

Washington

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus medya baronu ve oligark Konstantin Malofeyev hakkında New York Güney Bölge Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

Malofeyev'in Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları delmeye çalışmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, hakkında yakalama emri çıkarılan 47 yaşındaki Malofeyev'in şu anda Rusya'da olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi

Benzer haberler

Pentagon: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

Pentagon: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

ABD, Rus oligark Malofeyev hakkında 'yaptırımları delmeye çalışmak' suçlamasıyla dava açtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna konusunda hala umutlu ve temkinli iyimseriz

Rusya, Ukrayna'nın esir değişimini engellediğini iddia etti

Rusya, Ukrayna'nın esir değişimini engellediğini iddia etti
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor
ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı

ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda Putin'in kızlarını ve bu ülkeye yatırımları hedef aldı