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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından harabeye dönen Borodyanka'daki enkazlarda ceset arama çalışmaları başlatıldı.

Davit Kachkachishvili   | 06.04.2022
Ukrayna'da harabeye dönen Borodyanka'da ceset arama çalışmaları başladı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Borodyanka

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı, 5 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu, hava ve top saldırıları nedeniyle binaların tamamen yıkıldığı Borodyanka'da enkaz altındaki sivillerin cesetlerine ulaşması için çalışmalar başladı.

Birçok yanmış zırhlı araç, binlerce patlamamış mayın ve merminin bulunduğu şehirde incelemelerde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin ağır hasar gördüğünü söyledi.

"Bölgede işgal edilen köylerin çoğu yıkıldı. Şehirde ise hiçbir bina ayakta kalmadı." diyen Monastyrsky, Rus askerlerinin bombardımanlarında birçok kişinin öldüğünü belirtti.

Monastyrsky, "Birçok ölü var, onlar tabii ki Rus askerlerinin kurbanı. Onlar (Rusya tarafı) bunun doğru olmadığını savunuyor, burada sanki biz kurgu yapmışız gibi göstermeye çalışıyorlar ama uydunun 8-9 Mart'ta çektiği fotoğraflar bu suçların kesinlikle Ruslar tarafından işlendiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Rus tarafının sorumluluk almaktan kaçmaya çalıştığını dile getiren Monastyrsky, savaş sırasında Ukrayna genelinde işlenen suçların faillerinin bulunup cezalandırılacağını kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşanko da Rusya'nın Borodynaka şehrini uçak, tank, top ve diğer ağır silahlarla yerle bir ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bina enkazları altında insanlar kaldı. Bugüne kadar oradan çıkarılamadı. Biz Rusya'dan, insanları kurtarmak için Ukrayna ekiplerine müsaade etmesini istedik ama kabul etmediler. Şimdi kurtarma çalışmaları devam ediyor ama 3 hafta önce enkaz altında kalan insanların bugüne kadar yaşama şansı nerdeyse yok."

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