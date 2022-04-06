Dolar
14.74
Euro
16.10
Altın
1,928.04
ETH/USDT
3,252.70
BTC/USDT
44,246.00
BIST 100
2,318.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az 1563 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 213 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 278 bin 789 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 06.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti

Geneve

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-5 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 278 bin 789 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 490 bin 447), Romanya'ya (654 bin 825), Moldova'ya (399 bin 039), Macaristan'a (398 bin 932) ve Slovakya'ya (302 bin 417) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1563 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-5 Nisan'da en az 1563 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 213 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi

Benzer haberler

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da gördüklerimiz soykırımdan çok uzak görünmüyor

Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor

Mariupol Belediye Meclisi: Ruslar mobil krematoryumlar kullanıyor

Mariupol Belediye Meclisi: Ruslar mobil krematoryumlar kullanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var
BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti