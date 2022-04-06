Dolar
14.74
Euro
16.09
Altın
1,920.68
ETH/USDT
3,298.10
BTC/USDT
44,774.00
BIST 100
2,327.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus ordusunun, daha önce ele geçirdikleri İzyum şehrinden Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 06.04.2022
Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçen Rus birliklerin biraz ilerlediğini, bir Rus helikopterinin Ukrayna askerlerince vurulduğunu bildirdi.

Rusların üç gün önce de güneyden ve kuzeyden zayıf da olsa saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Arestoviç, Ukrayna birliklerinin Donbas'a doğru kuzeyden engellenmeye çalışıldığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak

Benzer haberler

Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti

Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti

Zelenskiy, yaptırımlarla ilgili Avrupa'nın kararsızlığına tahammül edemediğini söyledi

AB: Rusya'ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar avro ödedik

Rusya, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı

Rusya, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı
Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu

Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu
Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk

Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk