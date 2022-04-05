Ukrayna'nın Borodyanka şehri harabeye döndü
Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka, yıkılmış binalar ve yanmış zırhlı araçlarla, "harabe şehre" döndü.
Kiev
Yaklaşık 4 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu ve haftalar boyunca ağır çatışmalara sahne olan Borodyanka, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
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Elektrik, su, gaz, telefon bağlantısı olmayan ve sokaklarda oldukça az insanın görüldüğü kentin her yerinde yanmış zırhlı araçlara rastlanıyor.
Hava ve karadan yapılan saldırılar sonucu şehrin merkezindeki okul binaları, evler ve apartmanlar ağır hasar gördü.
Şehrin merkezinde bulunan ve Rus uçakların saldırısı sonucu harabeye dönen bir konutun önünde dua eden bir papaz dikkat çekti.
Borodyanka'da yaşayan, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın da savaşın başladığı ilk günlerde Rus ordusunun ağır saldırılar düzenlediğini anlattı.
İsmini vermek isteyen kadın, "Çocuklar hep aç kaldı. Bir yere çıkamaz olduk. Çocuklar kimseyi görmek istemiyordu, biz sadece dua ederek tanrıdan savaşın bitmesini, uçakların geri gitmesini istiyorduk." dedi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili ise Borodyanka'da çok ağır çatışmaların yaşandığını belirterek, şehrin tamamının yaşanmaz hale geldiğini aktardı.
Kiev-Jitomir yolu tank mezarlığına dönüştü
Öte yandan, Borodyanka'ya ulaşımı sağlayan Kiev-Jitomir otoyolunda sıcak çatışmalardayanan tank, zırhlı araç, tanker ve yüzlerce sivil aracı bulunuyor.
Ağır bombardımanlarda tanınmaz hale gelen zırhlı araçlar ile yol kenarlarında çatışmalar sırasında öldürülen sivillerin cansız bedenleri de görülüyor.