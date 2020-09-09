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Dünya

Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili suçlamalardan dolayı Almanya'ya protesto notası verdi

Rusya, muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamalardan ötürü Almaya'ya protesto notası verdi.

Dmitri Chirciu   | 09.09.2020
Rusya, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili suçlamalardan dolayı Almanya'ya protesto notası verdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiasıyla ilgili Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Almanya'nın Rusya'yı uluslararası alanda "itibarsızlaştırmaya" çalıştığı belirtilen açıklamada, "Rus vatandaşı Navalnıy'ın hasta olması ve tedavi görmesi ışığında Alman hükümetinin Rusya'ya yönelik asılsız suçlamaları ve ültimatomları nedeniyle büyükelçiye protesto notası verildi." ifadesi kullanıldı.

Rus Başsavcılığının konuyla ilgili Almanya'ya 27 Ağustos'ta başvuruda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Navalnıy'ın biyokimyasal tahlil sonuçlarına ilişkin bilgilerin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bunun yapılmamasının ikili ilişkileri kötü şekilde etkileyeceği vurgulanan açıklamada, "Almanya ve NATO ile Avrupa Birliği müttefikleri, böyle bir siyasetin oluşturacağı sonuçlardan sorumlu tutulacak." ifadesine yer verildi.

Navalnıy'nın zehirlenmesi iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Charite Hastanesi, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan uyandırıldığını 7 Eylül'de bildirmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini daha önce açıklamıştı.

Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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